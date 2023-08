Coppa Campioni di softball | ecco Saronno contro il Madrid

(Di giovedì 24 agosto 2023) La Inox Teamda mercoledì 23 agosto è tra le migliori sei squadre d’Europa. La formazione allenata dal manager Manson ha infatti superato per 5-2 le Vienna Wanderers e ha centrato la qualificazione per la seconda fase della– Premier Cup che si sta disputando in questi giorni ae Legnano. ...

La vittoria con il punteggio di 5 - 2 ottenuta ai danni delle Vienna Wanderers ha promosso la Inox Team Saronno alla seconda fase della- Premier Cup che si sta disputando sui campi di Saronno e Legnano. Tra oggi e domani (giovedì 24 e venerdì 25) si disputerà il cosiddetto Round Robin: le sei qualificate (tre per ogni ...

Saronno, via alla seconda fase di Coppa Campioni: la Inox Team tra ... SaronnoNews.it

Saronno, dopo aver superato Vienna, sfida la Rivas Madrid nella Coppa Campioni di softball nel pomeriggio di giovedì 24 agosto