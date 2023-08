Controlli del Fisco per tutti con il nuovo algoritmo che scova i “furbetti” e non solo | panico tra i contribuenti

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 24 agosto 2023) Undell’Agenzia delle Entrate è in grado di rilevare le scorrettezze per scoprire se ci sono persone che hanno evaso le tasse. Ifiscali ci sono ormai da anni, e sono forse tra le cose che itemono di più, soprattutto per le sanzioni che conseguono a un’evasione delle tasse. L’Agenzia sviluppa sempre nuove strategie perre i vari evasori, e anche questa volta ha trovato un modo per stanarli, attraverso unin grado di individuare i soggetti a rischio. Agenzia entrate: come funziona il(ansa foto)-ilovetrading.itMa prima di capire qual è e come funziona questostrumento in mano all’Agenzia, cerchiamo di comprendere in quali sanzioni si ...