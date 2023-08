Contestato perché contro il pensiero dominante Vannacci | l' attacco di Borselli

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Esplode il caso politicoil libro del generalea “Zona bianca”, andato in onda il 23 Agosto in prima serata su Rete 4. Condotto da Giuseppe Brindisi, il programma si conferma sempre sul pezzo con l'attualità, come appunto dimostrato con il caso politico del generale, il quale è stato intervistato in prima persona ricomparendo sugli schermi televisivi. Il militare, destituito dagli incarichi di vertice dal ministero della Difesa, si è lasciato andare confessando la sua idea di genitorialità. “Se avessi un figlio gay? Come qualsiasi padre che ama e adora i propri figli in qualsiasi condizione e in qualsiasi situazione cercherei di fare il suo bene a prescindere dal fatto che sia gay o non sia gay”, ha dichiarato. “Certo che lo accetterei, non siamo mica a Sparta che li buttiamo giù dalla rupe, assolutamente certo ...