Conference League | Rapid Vienna - Fiorentina 1 - 0 in andata playoff

... perché, ad esempio, la Fiorentina che si era ringalluzzita all'esordio le ha buscate con prova mediocre ine affronta un avversario, il Lecce, dalle gambe veloci e la testa fresca ...La gara d'andata valida per gli spareggi dicon il Rapid Vienna sembrava non celare troppe insidie ed invece la Viola, complice una prestazione sottotono, si è fatta sorprendere (1 -...Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa, il meglio della, ...

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, In vista del fischio di inizio della nuova stagione sportiva, DAZN Italia svela la nuova campagna di brand Inizia In Campo, Lo Vi ...Ancora sotto shock per aver perso Gabri Veiga quando pensava di averlo in mano, il Napoli punta a rifarsi con un altro colpo grosso. Per il centrocampo, dove l'obiettivo è Sofyan Amrabat. Il marocchin ...