Conference League | Rapid Vienna-Fiorentina 1-0 in andata playoff

VIENNA (AUSTRIA) - La Fiorentina viene sconfitta per 1 - 0 dal Rapid Vienna nella gara di andata dei play - off didisputatasi all'Allianz Stadion. Deludente la prova degli ospiti, con la squadra allenata da Barisic che ha dimostrato una migliore condizione fisica e capitalizzato al massimo il ...Il Rapid Vienna sconfigge 1 - 0 la Fiorentina nel match d'andata del playoff didisputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35' del primo tempo. Il ritorno tra una settimana allo stadio '...Parte male ladella Fiorentina: i viola perdono 1 - 0 contro il Rapid Vienna. Il ritorno al Franchi il 31 agosto Inizia in salita laper la Fiorentina. Dopo la finale dello ...

FINALE Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide il rigore di Grull, al 90' chance per Infantino La Gazzetta dello Sport

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - La Fiorentina viene sconfitta per 1-0 dal Rapid Vienna nella gara di andata dei play-off di Conference League disputatasi all'Allianz Stadion.Il Rapid Vienna ha battuto 1-0 la Fiorentina all'Allianz Stadion nella partita di andata dei playoff di Conference League. L'unica rete è stata realizzata su rigore da Gruell al 34' pt. Tra una ...