Conference League | Rapid Vienna-Fiorentina 1-0 in andata playoff

(Di giovedì 24 agosto 2023), 24 ago. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 1-0 lanel match d'deldidisputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35' del primo tempo. Il ritorno tra una settimana allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Inizio di match abbastanza bloccato, c'è un discreto caldo ae l'orario non del tutto serale non favorisce un avvio sprint. Le primissime occasioni sono degli austriaci, imprecisi però sotto porta, mentre qualche minuto prima della mezz'ora ecco affacciarsi in avanti pure lacon i tentativi di Gonzalez prima, murato da Hedl, e Bonaventura poi. L'episodio che spezza ...

