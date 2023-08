Conference League | Rapid Vienna - Fiorentina 1 - 0 | decide un rigore di Grull

VIENNA - Un ingenuità di Mandragora costa caro alla Fiorentina , sconfitta nell'andata dei play off di1 - 0 dal Rapid Vienna. Il centrocampista viola, al 32' del primo tempo, strattona in modo sin troppo evidente Hofmann e regala ai padroni di casa il rigore che Grull trasforma, nel ...20.55, Rapid Vienna - Fiorentina 1 - 0 Il primo round del playoff diva al Rapid,che a Vienna batte 1 - 0 la Fiorentina. Obiettivo rimonta fra una settimana al 'Franchi'. Non un gran 1° tempo dei viola,che fanno poco:Nzola non arriva sull'insidioso ...Formula 1 GP Olanda Aston Martin Alonso - Intervistato dalla stampa durante la press, Fernando Alonso ha parlato del calo mostrato dall'Aston Martin nell'ultimo mese e mezzo, ...e ci ...

LIVE Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide il rigore di Grull, viola più aggressivi La Gazzetta dello Sport

Sconfitta 1-0 per la Fiorentina nella gara d'andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna ...Il tiro dal dischetto realizzato dal 25enne attaccante austriaco permette al club viennese di imporsi di misura nella prima delle due gare di play-off di Conference League ...