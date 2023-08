Conference League | inizia male la Fiorentina | il Rapid vince 1-0 Rivivi la diretta

(Di giovedì 24 agosto 2023)con noiVienna-, sfida valida per l’andata dei play-off diin salita il cammino della squadra di Italiano. Questa volta nonnel migliore dei modi il cammino nellain. Il rigore di Grull permette alVienna dire 1-0 questa andata dei play-off di. La gioia deldopo la rete – Notizie.com – © AnsaUna vittoria che permette agli austriaci di avere due risultati su tre a disposizione al ritorno. Tra sette giorni, invece, laè costretta ad un successo con due reti di scarto per passare il ...

Comincia male la nuova avventura europea della Fiorentina. Nel primo match di, i viola sono stati battuti a Vienna dal Rapid per 1 - 0. Decisivo il gol su rigore segnato da Grull al 35' del primo tempo.A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35' Il Rapid Vienna sconfigge 1 - 0 la Fiorentina nel match d'andata del playoff didisputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35' del primo tempo. Il ritorno tra una settimana allo stadio '...VIENNA - Un ingenuità di Mandragora costa caro alla Fiorentina , sconfitta nell'andata dei play off di1 - 0 dal Rapid Vienna. Il centrocampista viola, al 32' del primo tempo, strattona in modo sin troppo evidente Hofmann e regala ai padroni di casa il rigore che Grull trasforma, nel ...

LIVE Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide il rigore di Grull, viola più aggressivi La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Alle 19.00 Rapid Vienna e Fiorentina sono scese in campo per la gara d’andata del playoff di Conference League, che ha visto la squadra guidata da Vincenzo Italiano uscire ...VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - La Fiorentina viene sconfitta per 1-0 dal Rapid Vienna nella gara di andata dei play-off di Conference League disputatasi al ...