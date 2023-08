Conference League | Fiorentina ko contro il Rapid Vienna

(Di giovedì 24 agosto 2023) Parte male ladella: i viola perdono 1-0il. Il ritorno al Franchi il 31 agosto Inizia in salita laper la. Dopo la finale dello scorso annoil West Ham, la squadra di Italiano riparte con una sconfitta in Austria.ilfinisce 1-0 per i padroni di casa: alla mezzora del primo tempo errore di Mandragora che causa un rigore, realizzato da Grull. Giovedì 31 agosto c’è il ritorno al Franchi.

