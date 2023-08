Conference League | Fiorentina a Vienna per sognare ancora

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI - Sarà unapriva di ben otto elementi quella che a partire dalle ore 19 affronterà all'Allianz Stadion il Rapidnella gara di andata dei play-off di. Alle assenze scontate di Barak, Castrovilli e Jovic, non inseriti nella lista Uefa, vanno aggiunte quelle per infortunio di Niccolò Pierozzi, Sabiri per un fastidio al ginocchio, e Ikoné, con quest'ultimo che dunque non ha recuperato dalla botta all'anca che lo tiene fermo da quasi due settimane, di Kayode, vittima di febbre e tonsillite, e Amrabat, che quest'oggi ha svolto una seduta personalizzata e che è stato escluso dalla lista dei convocati per la trasferta in terra austriaca perché il marocchino è al centro di alcune trattative di mercato con Liverpool e Manchester United, che sono in pressing su di lui. Fra i giocatori - ...

Nella guida tv del 24 agosto 2023 la gara di andata dei playoff di Conference League sarà visibile in chiaro su TV8 ma anche sui canali Sky. Giovedì 24 agosto all'insegna dei preliminari d'andata di Europa e Conference League.

Scende in campo la prima italiana nelle coppe europee. Alle 19 partita d'esordio nei playoff di Conferenza League per la Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Di seguito la programmazione completa dei ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano si appresta a vivere il primo momento importante della stagione con i playoff di Conference League ...