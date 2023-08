Conference League Andata Playoff - Stasera Rapid Vienna-Fiorentina su Sky e TV8

Leggi su digital-news

(Di giovedì 24 agosto 2023) Prosegue la caccia a un posto nelle coppe europee UEFA della stagione 2023. Tra martedì 22 e giovedì 24 agosto, l’deidi UEFA Championse UEFA Europasono live su Sky Sport e in streaming su NOW.Giovedì 24 agosto tocca alladi Vincenzo Italiano cercare un pass per la UEFA Europa. I viola scenderanno in campo alle 19 in Austria per sfidare il. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, in pay per wiew su Sky Sport 251, in streaming su NOW e in chiaro su...