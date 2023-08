(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani aper effetto della diffusione dell'. Ad evidenziarlo è un rapporto diche analizza il grado di esposizione all'...

Tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelleuna una componente manuale non standardizzata. Secondo la rilevazione di, l'espansione dell'intelligenza artificiale ...La stima è diche ha analizzato "il grado di esposizione all'Ia del nostro mercato ... La maggiore percentuale "di personale in bilico" si registra "nel centro - nord,in testa la ...Le hanno avanzate Confesercenti eparlando di un 'colpo di grazia' per l'economia. ... parla di 'idee poco coerentila realtà dei fatti', almeno nel suo comune che è sostanzialmente ...

Confartigianato: con intelligenza artificiale a rischio 1 posto 3 Agenzia askanews

Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo, a cominciare dai tecnici dell'informazione e ...La percentuale di lavoratori messi a rischio dall'impatto dell'intelligenza artificale sul nostro mercato del lavoro, secondo il rapporto elaborato da Confartigianato, è "inferiore di 3,3 punti rispet ...