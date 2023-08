Come le città si organizzano per combattere il caldo record

Pochi anni, una concentrazione di vicende culturali in pochi chilometri quadrati: perché Unacampione,scrisse Giorgio Bocca. La potenza della provincia contadina, operara e ......lo Yemen e la Siria; o in Paesil'Iraq, (uno degli stati al mondo più vulnerabili agli ...e tanti agricoltori sono costretti ad abbandonare terreni e animali per migrare versoe centri ...Oggi bollino rosso in 17, domani si aggiungeranno anche Bari e Campobasso . Caldo torrido anche sabato, ma poi un ciclone atlantico farà abbassare le temperature con piogge , grandine e forti ...

Francia, temperature record a Lione: come si sta adattando la città Euronews Italiano