Come fa il Chelsea a rispettare il FFP?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilha speso più di 130 milioni di euro per prelevare Moises Caicedo dal Brighton. In precedenza, aveva speso – solo per i cartellini – più di 60 milioni per Romeo Lavia del Southampton, altri 60 milioni per Christopher Nkunku dal RB Lipsia, 45 milioni per Alex Disasi del Monaco, sommando all’incirca altri 100 milioni per portare a Londra Nicolas Jackson (Villarreal), Lesley Ugochukwu (Rennes), Robert Sanchez (Brighton) e Angelo (Santos). La somma si avvicina ai 400 milioni di euro solo per il mercato estivo, che ancora non è terminato. Questo in una stagione che vede i Blues fuori dalle competizioni europee, dopo aver chiuso al dodicesimo posto in Premier League nella scorsa annata, la prima dell’era Boehly, iniziata con un bilancio negativo per oltre 540 milioni tra acquisti e cessioni in sede di calciomercato. Ma ilpuò effettivamente ...