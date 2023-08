Colombo – Incidente su scooter elettrico | muore un ragazzo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Undi diciannove anni ha perso la vita la notte scorsa a Roma in unsulla Cristoforomentre era alla guida di unopreso a noleggio. Il, forse non abituato a quello, ha perso il controllo del mezzo volando a qualche metro sull’asfalto. Ilè stato portato all’ospedale San Giovanni dove è deceduto poco dopo il ricovero. Con la vittima viaggiava la sua fidanzata di 17 anni che ha subìto gravi danni ed è stata ricoverata al San Camillo in condizioni gravi.