Club inglesi interessati al centrocampista del Liverpool con Klopp pronto a trasferirsi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sito inglese: Sono diversi ialdelTyler Morton che potrebbein Championship in prestito per il resto della stagione. Il ventenne ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Blackburn Rovers, collezionando 40 presenze in campionato prima di subire un infortunio al piede ad aprile. La stella dei Reds è recentemente tornata ad allenarsi completamente dopo un intervento chirurgico per quel problema al piede che ha interrotto la sua stagione 2022/23. Questo è Anfield riferiscono ora che diversihanno già chiesto di prendere Morton in prestito per il resto della stagione e ildel Merseyside èa sancire un accordo mentre insegue un altro ...

Perché, semplicemente, in questo momento ci sono dei nuovi soggetti " isauditi, appunto " che ... quelli che le società spagnole,o italiane hanno adoperato per un secolo, quelli ...Se hanno un'esperienza di, tanto meglio ". In otto mesi ci sono stati molti cambiamenti... " ... Sono state presentate denunce, è stato trattenuto in custodia cautelare, le autoritàhanno ...Per questo potrebbero avere piccole speranze altri, vedi la Roma, con gliche possono aprire al prestito negli ultimi giorni'. Per quanto riguarda Vlahovic, 'se arriva un'offerta ...

"Juve, un club inglese si fionda su Kean: i dettagli" Corriere dello Sport

L'Everton e' in trattativa con l'Udinese per l'acquisto dell'attaccante Beto. Lo riferisce l'emittente inglese Sky Sports Uk, secondo cui tra i due club sono in corso delle discussioni, ma non e' ...Il Monaco e' vicino a un accordo verbale con l'Arsenal per l'attaccante Folarin Balogun. Secondo Sky Sports Uk, si prevede quindi che il club ...