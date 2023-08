IN ARABIA SAUDITA - Una beffa clamorosa per il Napoli, perché i rallentamenti con l'agente diVeiga hanno portato ad un drastico cambio di rotta: il centrocampista del Celta Vigo è pronto per ...NAPOLI - Clamorosa beffa per il Napoli . De Laurentiis ha provato a sbloccare la trattativa con l'agente diVeiga , Pini Zahavi , fino a ieri, ma gli ostacoli contrattuali relativi ai diritti d'immagine e alle commissioni sono risultati insormontabili. Tra l'altro, Garcia non sembra troppo convinto di ...(Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)Veiga è andato in Arabia Saudita. È quindi definitivamente saltata la trattativa con il Napoli, come scrive in esclusiva su Twitter Fabrizio Romano. Il ...

Clamoroso Gabri Veiga, Napoli beffato: è a un passo dall'Al-Ahli Corriere dello Sport

Per il Napoli si tratta di una vera e propria beffa, il giocatore nei giorni scorsi avrebbe dovuto essere a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche per conto del club azzurro. Il rilancio ...Il Napoli sembra aver perso la corsa per Gabri Veiga, con l'Al-Ahli che ha fatto un'offerta accettata dal Celta Vigo.