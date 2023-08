Città italiane | nel bagno di un ristorante compare un cartello tutto da ridere che spiega come scaricare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 24 agosto 2023) Per usufruire deldi un, bisogna obbligatoriamente essere dei clienti paganti. Nonostante una sorta di selezione all'ingresso, gli incivili abbondano e spesso a fine giornata i servizi igienici sono in pessime condizioni. Per questo, un ristoratore ha pensato bene di creare uncon le istruzioni suusare il. Molti lo trovano ingiusto, ma dal 2012 è semplicemente la legge in Italia: per usufruire deldi un bar o di un, bisogna essere clienti paganti. Una sentenza del TAR della Toscana di più di dieci anni fa, infatti, ha stabilito che consentire "l'ingresso in maniera indiscriminata" ai servizi igienici di un locale comporterebbe una "eccessiva gravosità" sulle sue casse. Per questo, oggi chi non vuole pagare per ...