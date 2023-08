Città di Castello | Micrologus ha inaugurato il festival delle Nazioni con Perugino e Signorelli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sorrette dal cantovoci di Patrizia, Katerina e Enea si snodano le melodie, le intoe i discanti dei codici primo rinascimentali Dedicata all’Italia la cinquantaseiesima edizione deldidi. E come meglio rappresentare il nostro paese se non con il suo cuore verde, pulsante di spiritualità, di cultura, di paesaggio e di misticismo. Ricorrendo a chi da più di tre decenni ha fatto di queste componenti la cifra caratterizzante di un mestiere “sublime” che confina con la bellezza. Ecco dunque ieri sera in san Domenico i componenti di, la formazione vocale e strumentale che meglio di ogni altra incarna lo spirito del Vannucci, di Perugia 1416, del Signorelli e di quello sentore di “autunno del ...

... al quale è invitata tutta la cittadinanza, si terrà sabato 2 settembre alle ore 10, presso il. Infatti, sarà firmato il Patto di gemellaggio con latedesca di Verden. L'amicizia tra ...Dal 27 novembre al 22 dicembre 2023 , infatti, il centro storico dellaromantica per ... oltre ai banchetti in Anatomiegarten , mentre su Karlsplatz , proprio ai piedi del, la pista di ...... situato in Corso Cavour adi, restituiranno i rispettivi box commerciali, per lasciare spazio ai lavori di ristrutturazione dell'edificio che partiranno dalla seconda metà di ...