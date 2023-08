Cina | oltre crisi immobiliare il debito nascosto minaccia la crescita

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ladel mercatocinese è strettamente interconnessa con l'altro polo del rischio strutturale che lasta vivendo e che potrebbe limitare fortemente la sua ripresa post-pandemica: il cosiddetto "" riconducibile alle amministrazioni locali. Si tratta dei due vettori che hanno spinto la freneticacinese negli ultimi quattro decenni e che ora si trovano a pagare il conto, anche alla luce di una demografia che non prospetta margini enormi come in passato per il settore. Miliardi dinon iscritti a bilancio A quanto ha scritto Caixin, il più autorevole giornale economico-finanziario cinese, riprendendo una stima della banca svizzera UBS,l'80 per cento dei veicoli ...

Cina, oltre crisi immobiliare, debito nascosto minaccia crescita Agenzia askanews

Oltre centomila migranti, duemila morti accertati sino a ferragosto: sono i dati resi pubblici dal Viminale che, involontariamente, documentano il fallimento del Governo di centrodestra che aveva prom ...