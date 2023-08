Cibo | Vaccari Pd | ' da Lollobrigida volgari provocazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Non solo governano con la testa sempre rivolta a garantire gli interessi dei ricchi e dei poteri forti ma ora, non provando vergogna, si permettono di dire che i poveri mangiano meglio dei ricchi. In quale Paese vive il ministro? Sa quanto costano i prodotti enogastronomici nei mercati e nei discount? Sa che i prezzi sono schizzati alle stelle per via della crisi energetica, dei costi dei carburanti e dei mutamenti climatici. Vuole aiutare i poveri? Riduca le accise, tagli il cuneo fiscale, sostenga la nostra proposta per il salario minimo. Il resto sono chiacchiere che assumono un valore provocatorio". Lo dichiara Stefano, capogruppo del Partito democratico in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.