'Le surreali teorie del ministro Lollobrigida destano non poche preoccupazioni nel paese in cui l'inflazione, in particolare quella dei generi alimentari, galoppa; in cui il Governo non ha varato misure serie per contrastarla e ha invece sospeso il Rdc e ignorato la nostra proposta di salario minimo. I poveri mangiano meglio dei ricchi: soltanto chi vive fuori dalla realtà può sostenerlo e affermarlo, oltretutto, risulta anche offensivo. Ancor di più se fatto da un ministro. Se fosse vero quello che sostiene Lollobrigida, non ci sarebbe bisogno delle misure europee per la sicurezza alimentare e per garantire cibo equo e sano per tutti, non ci sarebbe stato bisogno di Farm to fork e delle misure per la sostenibilità alimentare". Così in una nota Camilla Laureti, eurodeputata Pd e responsabile dem per le politiche agricole.

Cibo: Laureti (Pd), 'surreali teorie Lollobrigida' La Gazzetta del Mezzogiorno

