Ciao Timmermans | che fine fa il falco che odia l' Italia | cosa ci aspetta

(Di giovedì 24 agosto 2023) Franslascia la Commissione europea. Il numero due di Ursula von der Leyen ha rassegnato le dimissioni di vicepresidente dell'Eurogoverno. Rimettendo contestualmente la delega al Green Deal. Troppo cocenti le sconfitte inanellate negli ultimi mesi proprio sui passaggi parlamentari del Patto Verde. L'esclusione degli allevamenti nel computo delle emissioni climalteranti ma soprattutto la bocciatura della legge sul Ripristino della natura hanno intaccato la sua sicurezza e ridotto quasi a zero le possibilità di succedere alla von del Leyen alla guida della prossima Commissione che uscirà dalle Europee del 2024. Allail più anti-no fra tutti i commissari Ue molla la presa in Europa per correre alle elezioni parlamentari che si terranno nella sua Olanda il 22 novembre. È stato scelto per guidare la neonata ...