Chip | gli Stati Uniti consentono l’export da Taiwan e Corea verso la Cina

(Di giovedì 24 agosto 2023) La guerra economica e industriale suitracontinua ad offrire colpi di scena, dovuti principalmente alla consapevolezza delle potenziali ripercussioni sulla tenuta delle catene globali del valore. Secondo le fonti riportate da Asia Nikkei, il Dipartimento del Commercio statunitense, autorità responsabile della serie di restrizioni imposte alle aziende americane e straniere in possesso di tecnologia o equipaggiamento americani – come l’olandese Asml, insieme alle aziende giapponesi che forniscono materiali litografici e fotoresistori essenziali per la fabbricazione di semiconduttori all’avanguardia – starebbe valutando di estendere l’esenzione prevista fino ad ottobre di quest’anno. La mossa è da considerarsi un passo indietro rispetto alle misure unilaterali, poi concordate ed estese agli ...