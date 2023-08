Chiara Ferragni | nuova crisi con Fedez? Le mosse ambigue del rapper

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sembrerebbe esserci unaaria ditra, stando alle ultimesocial del. Sono mesi ormai che si rincorrono ciclicamente notizie di questo tipo, ma questa volta i follower si sono allarmati per dei comportamenti insoliti di Federico. Le ultimesocial delCosì come notato dai fan, L'articolo

'Fuck others, love yourself'. Non è un nuovo slogan da t - shirt, bensì il segno di una possibile nuova crisi tra Fedez e. Da mesi, ormai, si rincorrono le voci su questa rottura dei 'reali' italiani. Reali almeno sui social, perché nella vita privata non è tutto sorrisini e vacanze. Stavolta, infatti, ...... ' tutto è un piano di pubblicità orchestrato da OS (che immaginiamo essere noi di OrizzonteScuola) con la benedizione di'. Leo è uno che la sa lunga, non gli si può nascondere nulla.Ecco tutte le proposte matrimoniali più bizzarre e romantiche dello showbiz, a partire da quella di Fedez alla mogliea cui in queste ore ha dedicato un post con tanto di foto su ...

Chiara Ferragni ha realizzato il sogno del piccolo Leone insieme all'aiuto della zia Valentina: fare un giro in traghetto!Se ti piace la moda tanto quanto a noi e sei nel mondo da anni, sicuramente saprai che l’italiana Chiara Ferragni è una delle influencer di moda più potenti a livello mondiale. Si potrebbe dire che ...