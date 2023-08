Chi ha ucciso Prigozhin? Cosa non torna sull’incidente

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ecco come è morto l'ex capo della Wagnere se davvero Vladimir Putin abbia voluto la sua morte così plateale. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

'Don Minzoni è statodalla violenza fascista e dalle complicità pavide dinon la contrastò. Fascismo, che assume colori diversi, sistemi e burocrazie di ogni totalitarismo e diversi ...... ama tutti , certo, ma sempre dalla parte della persona, controodia, non si conciliano l'odio ... e proprio per l'amore cristiano è stato". Don Minzoni non scisse poi mai il suo impegno ...Le figurine tengono viva la memoria dinon c'è più e diè diventato un simbolo di lotta, di ... il vicedirettore del carcere di Poggiorealeper volontà del camorrista Raffaele Cutolo nel ...

Secondo la Wagner il jet sarebbe stato colpito dalla contraerea russa, ma non si esclude la possibilità di un attentato a bordo. Molto meno probabile la pista dell'incidente. I video sui social e l'im ...Il cardinale durante la messa ad Argenta nel centenario del martirio del sacerdote. Da oggi sarà affisso l’editto dell’accettazione della causa di beatificazione: lavori dal 7 ottobre.