Chi è Vittoria Ceretti | la fidanzata presunta di Leonardo DiCaprio

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 24 agosto 2023)è nata a Brescia il 7 giugno del 1998 ed è una modella italiana. Nel 2023 è stata indicata come ladi, di 24 anni più grande di lei.è alta 1,76, ha gli occhi verdi e le sue misure sono 76-59-88. In teoriaè ancora sposata con suo marito Matteo Miller, DJ del duo The Tales of US. Tempo fa ha avuto una relazione con Tony Effe. Ha vissuto negli USA per molti anni, poi è tornata in Italia, in Franciacorta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@cresce nella frazione di Inzino a Gardone Val Trompia e inizia la sua carriera ...