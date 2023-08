Chi è Brando tronista di Uomini e Donne nipote di un' attrice famosa? VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 24 agosto 2023) Mercoledì 24 agosto 2023 sono iniziate le nuove registrazioni di. Con la ripresa della nuova stagione del dating sentimentale di Maria De Filippi sono stati presentati i nuovi tronisti che terranno compagnia i telespettatori almeno fino a dicembre prossimo. Wittytv ha diffuso ildi presentazione di Cristian (QUI per vederlo) e ufficializzatodi: chi è? Come il collega di trono ha 22 anni, ma è di Treviso. Nella vita ha fatto di tutto: dal cameriere all'aiuto cuoco, passando per il maestro di sci ed il calciatore. Ama l'adrenalina, motivo per il quale non sa vivere senza sport. Proviene da una famiglia di artisti: sua zia è stata unamentre il nonno e il bisnonno due ...