Chi è Azmoun | l’ex pallavolista | la passione per i cavalli e la vita privata | FOTO

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sardarè pronto a sbarcare nel campionato di Serie A. Prima la trattativa con l’Atalanta come possibile sostituto di Duvan Zapata, poi il blitz della Roma. L’iraniano si appresta a diventare un nuovo calciatore giallorosso con il chiaro obiettivo di imporsi anche nel campionato italiano. E’ stata una richiesta dell’allenatore Mourinho e si candida a giocarsi il posto da titolare con il ‘Gallo’ Belotti. Sardarè un calciatore iraniano classe 1995. Si tratta di una prima punta molto abile nel pressing, dotato tecnicamente ed in possesso di una buona visione di gioco. Nel corso della carriera si è dimostrato anche un ottimo realizzatore. La prima esperienza è stata con la maglia del Rubin, poi il passaggio al Rostov. Nel 2017 il ritorno al Rubin, poi la definitiva consacrazione allo Zenit.di Abedin Taherkenareh / ...

Roma, chi è Sardar Azmoun: rendimento, infortuni e coppa d'Asia

