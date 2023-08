Che fine farà Wagner La profezia di Mulè sul piano di Putin

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nelle ultime ore è rimbalzata in tutto il mondo la notizia della morte di Evgenij Prigozhin. L'ormai ex capo dellaera a bordo del jet precipitato tra Mosca e San Pietroburgo, insieme a lui, nello schianto hanno perso la vita: il suo vice Dmitry Utkin e altre 8 persone tra cui 3 membri dell'equipaggio. Il velivolo su cui era a bordo Prigozhin è stato abbattuto dalla difesa aerea russa, un chiaro segnale della vendetta di. Lo “Zar” avrebbe fatto pagare al leader dellail tentativo di colpo di stato fallito 2 mesi fa. #omnibus Il commento di Giorgiosulla morte del generale Prigozhin https://t.co/QXLZB9BKbe — La7 (@La7tv) August 24, 2023 A “Omnibus”, talk show di LA7, è intervenuto sull'argomento il giornalista ed ex portavoce di Forza Italia Giorgio. ...