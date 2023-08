Charlene e Alberto di Monaco | storia di una principessa triste «Si vedono solo su appuntamento»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Cosa nasconde lo sguardo enigmatico dimoglie diII di? Non sono poche le congetture sulla sua vita e sulla suamatrimoniale. Rafforzate da diversi momenti misteriosi e da un’aurea dizza che sembra permeare la donna da quando si è sposata. Di recente, sono emersi nuovi dettagli sulla vita...

Dopodichè, a ferie terminate,è rientrato a Montecarlo con i figli, lei invece è rientrata tra le Alpi. "Non è gradita". Monaco,umiliata ancora: da dove è stata cacciataSempre secondo ciò che ha appreso Voici,hanno messo come priorità l'essere dei bravi genitori per i figli. Un'altra fonte, interpellata dal quotidiano tedesco Bild, ha spiegato ...Nuovi sospetti sulla presunta crisi della coppia arrivano dai media ...

Charlène di Monaco «è tornata» in Svizzera: «Lei e Alberto si vedono solo su appuntamento» Vanity Fair Italia

Charlene di Monaco torna in Svizzera, lontano da Monaco e lontano da Alberto: i due ormai si vedrebbero solo per gli appuntamenti ...Nella prima, ha trascorso giorni spensierati sullo yacht regale insieme al principe Alberto e ai loro due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Al rientro dalla villeggiatura però, il principe e i ...