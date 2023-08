Challengers | Zendaya aveva il terrore giocare tennis davanti telecamere

Il terrore diIninterpreta Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice e l'attrice ha dovuto davvero imparare a giocare a questo sport per interpretare il ...non ha peli sulla lingua per quanto riguarda la sua esperienza sul set del nuovo film di Luca Guadagnino, ...riprenderà il suo ruolo di Chani in Dune: Parte Due in autunno. Il sequel è uno dei film più attesi del 2023. Inoltre, sarà protagonista di, in uscita in primavera, e si prevede ...

Challengers, Zendaya aveva il terrore giocare tennis davanti ... Movieplayer

Zendaya, che nell'ultimo film di Luca Guadagnino interpreta una tennista, racconta di quanto l'abbia terrorizzata anche solo fingere di giocare a tennis davanti alle telecamere e a un pubblico finto.Zendaya non ha peli sulla lingua per quanto riguarda la sua esperienza sul set del nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers!