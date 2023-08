C' è solo una cosa che le interessa | Cristina Scuccia la voce choc | che figuraccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Faceva parlare di sé da suora,, subito aver partecipato al talent musicale The Voice. E lo ha fatto ancora di più quando ha deciso di abbandonare l'abito talare e tornare alla vita laica, prima di partecipare clamorosamente all'Isola dei famosi. Inevitabile, in quel caso, la colata di pruderie sulla tenuta "balneare" dell'ex religiosa, con tanto di voci scabrose su una sua love story con una ragazza spagnola tenuta segreta per ovvie ragioni. Voci, pettegolezzi, veleni in libertà per delineare, questo il nocciolo dei rumors, il profilo di una donna assai spregiudicata eta a far carriera nel mondo dello spettacolo con ogni mezzo possibile. Lei, la direttata, ha sempre smentito pur avendo scegliere di raccontare la sua seconda svolta esistenziale direttamente nel salotto di ...