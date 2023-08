... Insieme per la Catalogna) dell'ex presidenteCarles Puigdemont, che ha già fissato ... Coalición Canaria, del nazionalistaPNV, del blocco progressista Sumar, Vox, PSOE e Partido Popular.Fino al 17 agosto, la carta scoperta " che ha garantito l'ampio ventaglio ad Armengol " è la promessa di consideraree galiziano tra le lingue ufficiali. Quel giorno stesso, Sánchez ......mossa di Pedro Sanchez per costruire una maggioranza di governo in Spagna è stata quella di chiedere a Bruxelles di riconoscere come lingue ufficiali dell'Unione europea anche il, ile ...

Catalano, basco e galiziano saranno lingue ufficiali dell’Unione Europea Il Post

Lo sta chiedendo il governo spagnolo di Pedro Sánchez per delle ragioni politiche interne, ma sembra difficile che possa succedere ...Il re Felipe VI ha iniziato lunedì i colloqui per conferire l’incarico di candidato alla presidenza del governo. Il quadro frammentato uscito dalle urne del 23 luglio sembra una bestia indomabile, con ...