L'Arezzo vince 2 - 1 la penultima amichevole con l'Aglianese. Indiani fa debuttare Kozak, Poggesi esegnano, ma l'Aglianese accorcia le distanze. Sabato ultima amichevole prima dell'esordio a Rimini il 1° ...

Castiglia segna, Kozak sotto ritmo - Arezzo LA NAZIONE

Indiani fa debuttare Kozak, Poggesi e Castiglia segnano, ma l'Aglianese accorcia le distanze ... che scatta al limite del fuorigioco e segna a tu per tu con Trombini. Gli amaranto prendono gol anche ...