Caso Vannacci | Pera | ‘Scritto cose che pensano in tanti | ma forse…’

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) In merito alla vicenda che sta vedendo come protagonista Roberto, anche l’esponente di ‘Fratelli d’Italia’ Marcelloha voluto esprimere il suo pensiero Marcellosi unisce al pensiero di Roberto. Ma con riserva. Il massimo esponente della destra italiana, nonché ex presidente del Senato, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in una intervista al ‘Corriere della Sera‘. Fa sapere che il generale (a questo punto ex) ha scrittochein. Ma che, allo stesso tempo, forse avrebbe fatto molto meglio a non scriverle. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Ha dettoche in Italia, ma anche all’esteroin molti. Come ufficiale dell’esercito, però, non poteva dire visto che chi ...