Caso Vannacci | Pera Fdi | ' Ha detto cose che pensano in tanti | ma era meglio non scriverle'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Marcello, esponente di spicco della destra italiana ed ex presidente del Senato, si accoda a coloro che "giustificano" le parole del generale Roberto, pur non condividendone l'...

Ha ragione"Sì, ma c'è modo e modo. Quando si dà libero sfogo alle opinioni, indipendentemente da quelle che si hanno, credo che l'autocensura sia necessaria: un po' di ipocrisia rende ...Dalle colonne di Repubblica , il giornalista ha sottolineato come l'uscita disull'"italiano che da 8 mila anni è identificato con la pelle bianca" sia imprecisa perché "c'è bianco e bianco"....la destra sul militare si è divisa in due e ora ilè diventato anche politico . Il Domani di De Benedetti ieri ha svelato che in merito alla decisione di Crosetto di rimuoveredal suo ...

Il caso Vannacci: Il mondo al contrario Valigia Blu

Protagonista dell’appuntamento di ieri del ciclo “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, è stato il direttore de La Verità e di Panorama Maurizio Belpietro. Inter ...Marcello Pera sul caso del libro del generale Vannacci: "Ha detto cose che in Italia, ma anche all'estero pensano in molti. E che, però, come ufficiale dell'esercito non poteva dire".