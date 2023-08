Caso Vannacci | ora usano i gay della storia per modificare la società

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) «Ma tu lo sai che John Wayne era frocio?» dice Manuel Fantoni all'interdetto Carlo Verdone di Borotalco. «Noooo... ma che notizia». Era il 1982, una battuta così faceva sganasciare perché toccava uno dei miti machisti del cinema americano, oggi invece tocca a ridere a denti stretti perché ogni epoca utilizza parametri diversi per leggere la: anche se è passato molto tempo, gli occhi sono i nostri e con questi giudichiamo inevitabilmente, ecco perché bisogna fare attenzione a non esagerare in un verso o nell'altro. Ad esempio, non piacque affatto la lettura bisex, indubbiamente prematura, di Alessandro Magno nel biopic di Oliver Stone del 2004, che infatti fu un insuccesso. Oggi, invece, la storiografia insiste sulla fluidità sessuale dell'antichità greco-romana, dove pare i costumi fossero molto liberi e disinvolti: un'interpretazione che però non può esimersi ...