Caso Vannacci | ecco perché sugli «italiani bianchi» il generale ha torto

(Di giovedì 24 agosto 2023) Non sono razzista ma. Ildestituito, Roberto, torna ad attaccare Paola Egonu nei confronti della quale aveva scritto su Il Mondo al contrario che «i suoi tratti somatici non rappresentano l’tà». Il parà, intervistato su TvPlay, tiene a precisare di non essere razzista ma «da otto, novemila anni, l’italiano stereotipato è bianco». Ciò che ha scritto nella sua pubblicazione omofoba (e razzista), che in questo momento è la più venduta in Italia sia online che nelle librerie tradizionali, è che quando – spiega – vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico immediatamente come appartenente all’etnia italiana». E poi ancora: «Andando a vedere la pagina di Wikipedia di Egonu, che è l’unica tra le pallavoliste insieme a Sylla che è di origini ivoriane, c’è scritta pallavolista italiana nata a Civitella da ...

di David Allegranti ROMA (Public Policy) " Ilha riaperto antichi dibattiti a destra, dove non esiste soltanto la rispettabilità politico - sociale di Fratelli d'Italia , partito del 30 per cento che ha conquistato trasversalmente l'...Roberto, nella consueta e abbondante compagnia di giro, rivendica il diritto per ... Di certo, non, vedi, i diritti del mondo femminile, degli immigrati o delle coppie arcobaleno, apolidi ......livore e razzismo come accade a: "Ritengo che nelle mie vene scorra del sangue di Enea, di Romolo, di Giulio Cesare, di Dante..." Idiozie. 4. E siamo all'ultimo punto, perché non è il...

Belpietro: «Vannacci colpito per i suoi esposti sull'uranio impoverito» Il direttore de La Verità e di Panorama ospite degli incontri al Principe di Piemonte a Viareggio: «Quella volta a Palazzo Chigi ...