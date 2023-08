Caso Elisa Claps | riaperta la chiesa della Santissima Trinità dove fu ritrovato il corpo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono passati 13 anni da quel 17 marzo del 2010, quando nel sottotettoSantissimma, nel centro di Potenza, venne scoperto il cadavere di, scomparsa diversi anni prima. Questa mattina, intorno alle 9, l'edificio sacro è stato riaperto, come confermato da fonticuria arcivescovile potentina. Da tempo era stato avviato il progetto di riapertura al culto, che si affaccia su via Pretoria, la strada principalecittà, provocando anche polemiche da partefamiglia, contraria a tale scelta.

