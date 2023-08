Casertana esclusa da concorso nella Guardia di Finanza perchè aveva avuto un tumore al seno

(Di giovedì 24 agosto 2023) Caserta. Ha raccolto oltre 26mila firme una petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, una donna originaria di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che le hanno impedito di partecipare a unpubblico poiché haun. “In un certo qual senso le norme equiparano chi hauna un pregiudicato, e questo non è giusto. Dopo aver superato il cancro alnel 2021 – racconta la donna – sono stata dichiarata non idonea in unpubblico per psicologodiperché ero una ex paziente oncologica. Ero stata operata d’urgenza e sottoposta a chemioterapia e radioterapia neoadiuvante (cioè per pura prevenzione). Io, oggi, seguo la terapia ormonale e sto bene. Dopo ...

