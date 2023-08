Caro - scuola | oltre 1 300 euro per zainetto griffato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un'altra brutta sorpresa per gli italiani che tornano dalle ferie: la spesa per lache quest'anno registrera' aumenti consistenti seguendo la scia dell'aumento complessivo dei prezzi. 24 agosto ...

Caro scuola: arriva la stangata su libri, quaderni e matite CataniaToday

Dopo il caro vacanze, le famiglie italiane si devono arrabattare con il caro scuola in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico ai primi giorni di settembre. La spesa per la scuola nel 2023 ...Così Cristina Giussani, presidente del Sil, Sindacato Librai Confesercenti, sul caro libri di testo che sta infiammando il dibattito sui costi alle famiglie per il corredo scolastico. Ma per il Sil la ...