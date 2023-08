Caro benzina | a chi spetta e come funziona il nuovo bonus 200 euro

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 24 agosto 2023) Se gli attuali prezzi dellati hanno fatto venire un mezzo infarto, ecco tutto quello che devi assolutamente sapere sulSiamo in un’epoca storica in cui i rincari non ci stupiscono più: ormai siamo abituati a vedere i prezzi dei beni di prima necessità oscillare di continuo, attestandosi spesso per lunghi periodi su cifre che mai ci saremmo immaginati. Dalla pandemia in poi, complice anche lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il prezzo della farina, del pane, del latte, di tutti i carburanti ed anche le bollette sono schizzate alle stelle, costringendo molte famiglie italiane a stringere i denti per riuscire a fronteggiare tutto., cosa sapere suldei 200: ecco tutte le informazioni (grantennistoscana.it)Se di qualcosa si può provare a ...