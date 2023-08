Carceri | Patriarca Forza Italia | Girano troppi telefonini nelle celle | servono disturbatori anti cellulari

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 agosto 2023) “di frequenza per inei penitenziarini. La scoperta, ormai quotidiana, diin uso ai detenuti è diventata una emergenza. Bisogna schermare lee impedire qualsiasi tipo di contatto tra i reclusi e l’esterno, come da tempo richiedono i sindacati della polizia penitenziaria. Nella prossima finanziaria, chiederò un apposito capitolo di spesa per dotare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di questi strumenti”. A dirlo è Annarita, deputata die componente della commissione Giustizia della Camera. “La tecnologia è un potente alleato nella lotta alla delinquenza e all’illegalità – ha aggiunto – ma non possiamo permettere che questa stessa tecnologia ...