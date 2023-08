Canoa velocità | Mondiali Duisburg 2023 | tutti gli azzurri impegnati in semifinale fuori dalle finali A

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Non un buon pomeriggio per l’Italia aididi, in Germania:glinelle semi, infatti, non riescono a qualificarsi per leA delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza dei 500 metri Agata Fantini manca per un soffio l’approdo alla finale A, giungendo quarta con un secondo di ritardo dalla terza: si qualificano le prime tre di ciascunae così l’azzurra dovrà accontentarsi della finale B. Nel K1 femminile sulla distanza dei 1000 metriElena Ricchiero: la classe 2000 italiana è quinta al termine della prima, non basta per accedere alla finale A e dovrà invece disputare la ...