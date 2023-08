Canoa velocità | Mondiali Duisburg 2023 | mastica amaro Samuele Burgo | è il primo degli esclusi dalla Finale A del K1 1000

(Di giovedì 24 agosto 2023) Avara di soddisfazioni per l’Italia la prima sessione dedicata alle semifinali a, in Germania, sede deidie para: le 5 barche azzurre impegnate, di cui 4 alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, vanno tutte inB. Devono rinviare la ricerca del pass a maggio 2024 nellail K1 500 femminile, il K1maschile ed il C1maschile (l’Italia non era in gara nel C2 500 femminile) e nella parail VL2 200 maschile. Nienteiridata neppure per il K1femminile (specialità non ...

Non un buon pomeriggio per l'Italia ai Mondiali didi Duisburg, in Germania: tutti gli azzurri impegnati nelle semifinali, infatti, non riescono a qualificarsi per le finali A delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza ...Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 die l'Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di ...L'appuntamento più importante della stagione internazionale dellaandrà in scena da domani a domenica 27 agosto a Duisburg, in Germania, con i Campionati del mondo validi come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Circa mille atleti da ...