Canoa Velocità | ai Mondiali l’Italia conquista la semifinale con Lanciotti e Penato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Duisburg – Nella seconda giornata di gare aidie Paradi Duisburg, in Germania, riflettori puntati sulle prime semifinali azzurre e le eliminatorie delle barche doppie. I campioni europei del C2 500, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, confermano le aspettative vincendo la loro batteria con il tempo di 1.40.679. La coppia delle Fiamme Oro dovrà adesso affrontare le semifinali in programma sabato alle 15.56. Sugli scudi anche Francescoe Giovanni(Fiamme Gialle) che nel K2 500 metri (distanza olimpica) centrano il secondo posto in batteria fermando il cronometro sul tempo di 1.31.204, prenotando così una corsia nelladi sabato. Sara Del Gratta (Club Livorno) vola in ...

Non un buon pomeriggio per l'Italia ai Mondiali didi Duisburg, in Germania: tutti gli azzurri impegnati nelle semifinali, infatti, non riescono a qualificarsi per le finali A delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza ...Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 die l'Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di ...L'appuntamento più importante della stagione internazionale dellaandrà in scena da domani a domenica 27 agosto a Duisburg, in Germania, con i Campionati del mondo validi come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Circa mille atleti da ...