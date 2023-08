(Di giovedì 24 agosto 2023) Si tratta dei prodotti a somministrazione orale a base di Cbd, nonostante una sentenzaCorte di giustizia europea abbia stabilito che non debba essere considerato tale. Né lo pensa l'Oms

... ha spiegato intanto ildella Salute di Lauterbach, che annuncia anche una campagna di ... ma...', per sottolineare i pericoli per la salute derivanti dal consumo di, soprattutto fino ...La prescrizione dellaa uso medico, spiega ildella Salute, riguarda poi il trattamento della nausea e del vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV Vai alla ......dal consumo di, soprattutto fino ai 25 anni di età. "La protezione dei bambini e dei giovani è una componente centrale dell'intera proposta legislativa", ha sottolineato ildella ...

Cannabis, il ministero della Salute ha inserito il Cbd tra gli stupefacenti WIRED Italia

Il ministero della Salute fa scattare la stretta sulla cannabis light. L'olio di Cbd potrà essere acquistato in farmacia dietro ricetta ...I prodotti da ingerire, come l’olio, a base del principio attivo che fino ad ora erano disponibili in canapa shop erboristerie e tabaccai potranno essere ...