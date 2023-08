Can Yaman si rilassa in Turchia | lo scatto spettacolare sul Bosforo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 agosto 2023) Can, tornato di fretta inper la morte del nonno paterno, si è concesso qualche giorno di relax nella sua Istanbul, come testimoniano alcune foto condivise via social. Canin questi giorni si trova in, come testimoniano le ultime foto condivise sui suoi profili social. Terminata la vacanza in Sardegna, l'attore è dovuto rientrare a Istanbul per l'improvvisa morte del nonno paterno. Ha deciso così di passare un po' di tempo con la sua famiglia e dirsi prima di tornare alle fatiche del set. In piedi, in costume in una piscina affacciata sul: unoche ha lasciato senza fiato le tante fan di Canaccorse a lasciare like e commenti. Una fanbase che sta crescendo di anno in anno e che parla …