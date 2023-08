Campi Flegrei | nuova scossa di terremoto nella notte

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata la scorsa notte dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nella zona dei, tra Napoli e Pozzuoli. Il sisma, rilevato alle ore 3.48, ha avuto una magnitudo di 1.4 con epicentro alla profondità di un chilometro. Nei giorni scorsi l'area colpita dal bradisismo è ...Una nuova scossa di terremoto è stata registrata la scorsa notte dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nella zona dei, tra Napoli e Pozzuoli. Il sisma, rilevato alle ore 3.48, ha avuto una magnitudo di 1.4 con epicentro alla profondità di un chilometro. Nei giorni scorsi l'area colpita dal bradisismo è ...Clicca qui per tutte le informazioni Festival del Parco archeologico deial via con Lina Sastri 'Il colore delle cose' è il tema scelto per la terza edizione di Antro - Il Festival del ...

Le scosse di terremoto ai Campi Flegrei sono aumentate Il Post

Il supervulcano dei Campi Flegrei, in questo mese di agosto, è tornato a far parlare di sé a causa dei numerosi sciami sismici che hanno contraddistinto l'area, gettando nella preoccupazione la ...Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha deciso di chiudere l'Anfiteatro Flavio.